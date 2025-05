Google defende em tribunal dos EUA a manutenção de seu navegador Chrome

Advogados das partes envolvidas no caso apresentaram seus argumentos finais ao juiz distrital Amit Mehta, que está considerando "indenizações" a serem impostas ao Google por suas práticas monopolistas nas buscas na web.

Os defensores do governo dos Estados Unidos pediram ao juiz que ordenasse ao Google vender o Chrome, argumentando que a inteligência artificial (IA) está prestes a intensificar o domínio da empresa.

Além disso, exigem que o Google elimine parcerias com companhias como Apple e Samsung para distribuir suas ferramentas de busca, ponto central deste caso judicial.

Três semanas de audiências com depoimentos terminaram no início de maio, e nesta sexta-feira as partes discutiram questões de direito e apresentaram seus argumentos perante Mehta em um tribunal de Washington.

John Schmidtlein, advogado do Google, argumentou ao juiz que não há nenhuma prova de que os usuários teriam optado por um mecanismo de busca diferente se acordos de exclusividade não tivessem sido assinados.