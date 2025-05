Fortaleza perde para Racing na Argentina, mas vai às oitavas da Libertadores

O Fortaleza foi derrotado pelo Racing por 1 a 0 nesta quinta-feira (29), em Avellaneda, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, mas conseguiu sua classificação para as oitavas de final.

O gol da noite saiu nos acréscimos dos pés do atacante Adrián "Maravilla" Martínez (90'+4), que finalizou com estilo acertou o canto esquerdo do goleiro João Ricardo.