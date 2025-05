'Estou apaixonado por esta equipe', diz o zagueiro Marquinhos, capitão do PSG

"Estou me preparando para a final com calma, seriedade e concentração, mas também com alegria. Tenho que me manter focado no jogo, espero fazer um grande jogo", acrescentou Dembelé.

O atacante chega ao duelo decisivo depois de sua melhor temporada na carreira, com 33 gols marcados e 13 assistências entre todas as competições.

"É um orgulho enorme estar na final. Trabalhamos muito, não foi fácil no começo da temporada", lembrou Dembélé, ao falar sobre a difícil situação do PSG nas rodadas iniciais da Champions.