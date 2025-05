China quer 'dominar e controlar' Ásia e prepara uso da força, diz chefe do Pentágono

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesse sentido, o secretário de Defesa do presidente Donald Trump pediu aos aliados asiáticos dos Estados Unidos que aumentem os gastos militares.

Hegseth fez menção especial à situação de Taiwan, uma ilha de governo democrático próprio que Pequim considera parte de seu território. Segundo o chefe do Pentágono, as forças chinesas estão melhorando suas capacidades, treinando diariamente e "se preparando para a hora da verdade".

Por isso, a estratégia dos Estados Unidos "está se reorientando para dissuadir a agressão da China comunista" com maior cooperação com aliados como Japão e Filipinas, e uma aliança militar cada vez mais profunda com a Índia, disse.

Também instou seus aliados asiáticos a impulsionarem os gastos com defesa, como fez anteriormente a administração Trump com seus aliados europeus na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).