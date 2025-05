'Cem por cento da população' de Gaza em 'risco de fome', alerta ONU

Um porta-voz do escritório de coordenação de assuntos humanitários da ONU (OCHA) afirmou nesta sexta-feira (30) que "Gaza é o local com mais fome do mundo", onde "100% da população está em risco de fome".

"É a única zona delimitada, um país ou um território definido dentro de um país, onde a totalidade da população tem risco de fome. Cem por cento da população está em risco de fome", declarou Jens Laerke, durante a coletiva de imprensa habitual da ONU em Genebra, refutando afirmações contrárias das autoridades israelenses.