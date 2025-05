Biden diz se sentir "bem" e "otimista" após diagnóstico de câncer

"Bom, o prognóstico é bom. Estamos trabalhando em tudo. Estamos progredindo. Então me sinto bem", disse Biden, de 82 anos, depois de um evento no estado de Delaware.

O escritório de Biden anunciou no começo deste mês que ele sofre de um câncer de próstata avaliado com nota 9 de 10 na escala Gleason, que mede a agressividade da doença.

Quando o escritório de Biden anunciou seu diagnóstico, indicou que o câncer havia se espalhado para os ossos.

No entanto, Biden declarou à imprensa que está "otimista em relação ao diagnóstico" e que está trabalhando com "um dos melhores cirurgiões do mundo".

A disputa política em torno da candidatura fracassada de Biden se converteu em escândalo com a publicação do livro "Original Sin" ("Pecado Original"), que acusa a Casa Branca de estar ciente do declínio cognitivo do ex-presidente enquanto ocupava o cargo.