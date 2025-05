Ancelotti é o 'melhor' para recolocar Brasil no topo, opina Zico

O histórico de Carlo Ancelotti para tirar o melhor dos jogadores brasileiros o torna o mais indicado para recolocar a Seleção Brasileira no topo, disse em entrevista à AFP o ídolo do Flamengo Zico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Real Madrid, o italiano comandou jogadores brasileiros como Vinícius Júnior, ajudando a transformar o jovem de 24 anos em uma das maiores estrelas da liga espanhola.

Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol, acredita que a compreensão e experiência de Ancelotti fazem dele o nome ideal para o cargo.

"Ancelotti jogou com jogadores brasileiros, foi um treinador campeão com jogadores brasileiros em várias equipes, sempre elogiou os jogadores brasileiros e os colocou em uma posição para ajudá-los", disse o 'Galinho' em entrevista à AFP no Japão, onde trabalha como conselheiro do Kashima Antlers.

"Ele tem uma grande compreensão, ama o futebol e seu olhar sobre o futebol está muito alinhado com o pensamento brasileiro", acrescentou Zico. "Por isso, acredito que ele pode ter sucesso, pode ajudar os jogadores brasileiros a prosperar com seu conhecimento, habilidade e experiência".