Alcaraz supera resistência de Dzumhur e avança às oitavas em Roland Garros

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo e atual campeão de Roland Garros, se classificou para as oitavas de final do torneio nesta sexta-feira (30), ao derrotar o bósnio Damir Dzumhur (N.69).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-1, 6-3, 4-6 e 6-4, em três horas e 14 minutos na quadra Philippe Chatrier.