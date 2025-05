Wall Street fecha em alta, de olho na Nvidia e na incerteza tarifária

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As ações da Nvidia subiram 3,3%, após a fabricante de microchips reportar ganhos trimestrais surpreendentes de 18,8 bilhões de dólares (R$ 106,3 bilhões), apesar do impacto bilionário dos controles à exportação, impostos pelo governo americano.

Enquanto isso, as novas políticas comerciais do governo do republicano Donald Trump se depararam com um novo desafio, pois o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos bloqueou a maioria das tarifas estendidas que a Casa Branca havia anunciado semanas atrás.

Menos de 24 horas depois, uma corte de apelações manteve as tarifas temporariamente, enquanto analisa o litígio.

O avanço moderado do mercado nesta quinta reflete a preocupação de que as últimas ações judiciais possam prolongar as incertezas sobre as questões comerciais, segundo Art Hogan, analista da B. Riley Wealth Management.