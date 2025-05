Um relatório do governo dos EUA cita fontes inexistentes

A epidemiologista da Universidade de Columbia Katherine Keyes, que também é listada como autora do suposto estudo da JAMA, disse à AFP que não sabe de onde vêm as estatísticas atribuídas a ela e afirma que não escreveu o artigo.

- "Totalmente inventada" -

Guohua Li, professor da Universidade de Columbia mencionado no relatório, disse que a referência a seu nome é "totalmente inventada" e que nem sequer conhece Kreski.

A AFP também falou com Harold Farber, professor de pediatria do Baylor College of Medicine, que afirmou que um artigo a ele atribuído "não existe" e que nunca colaborou com os coautores citados no relatório do governo americano.