Personalidades britânicas pedem suspensão da venda de armas a Israel

A ofensiva israelense em Gaza matou mais de 54.000 palestinos, segundo dados do Ministério da Saúde do território, considerados confiáveis pela ONU.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estamos pedindo a suspensão imediata de todas as vendas de armas do Reino Unido para Israel, um acesso humanitário imediato para agências de ajuda com experiência e que o governo do Reino Unido se comprometa a ajudar a negociar um cessar-fogo", afirmam os signatários da carta.

Entre as personalidades que assinaram o texto, além de artistas, figuram médicos, acadêmicos, grupos de defesa dos direitos humanos e o sobrevivente do Holocausto Stephen Kapos.

A carta faz um apelo por adoção de "medidas imediatas para acabar com a cumplicidade do Reino Unido nos horrores de Gaza".

Os signatários incluem ainda os atores Benedict Cumberbatch, Riz Ahmed, Tilda Swinton e Noomi Rapace.