Os principais momentos de Musk na Casa Branca

Estes são alguns dos momentos que demonstram sua influência e as polêmicas que levantou.

Quando o presidente americano, Donald Trump, encomendou a Elon Musk reduzir o gasto público, o homem mais rico do mundo se tornou um assessor onipresente, até que nesta semana sua missão se deu por terminada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

- Saudação nazista? -

No dia da posse de Trump, 20 de janeiro, Elon Musk, dono da Tesla, Space X e X, causou controvérsias ao levantar duas vezes o braço direito no palco, em um gesto qualificado por políticos democratas e historiadores como uma saudação nazista.

No X, o bilionário subestimou a importância do gesto e até brincou. "Não diga Hess para as acusações nazistas! Há pessoas que engolirão qualquer coisa de Goebbels! Deixe Goering para seus inimigos! Seus pronomes teriam sido He/Himmler", escreveu ele em um verso mencionando nomes de nazistas proeminentes ao lado de um emoji chorando.

- "Orgulhoso de ser alemão" -