ONU prevê cortar milhares de postos como parte de reforma interna

A Secretaria, uma das principais dependências das Nações Unidas — responsável por executar as decisões do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral — empregava, no final de 2023, cerca de 35 mil pessoas, a maioria em Nova York, mas também em Genebra, Viena e Nairóbi.

A iniciativa de reforma "ONU 80", lançada em março pelo secretário-geral António Guterres, tem como objetivo otimizar as operações do organismo global em um contexto de restrições orçamentárias.

A ONU enfrenta há anos uma crise de liquidez devido ao fato de que alguns Estados-membros não pagam integralmente suas contribuições previstas e outros o fazem com atraso.

Os Estados Unidos, o principal contribuinte do orçamento ordinário da ONU com 22% do total, tinham uma dívida de 1,5 bilhão de dólares em pagamentos no final de janeiro, segundo um porta-voz da organização.

Alguns temem que o financiamento diminua sob um novo mandato de Donald Trump.