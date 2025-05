Morre o diplomata Marcos Azambuja, aos 90 anos

Morreu na quarta-feira, 28, o embaixador Marcos Azambuja, aos 90 anos. A informação foi confirmada pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

"Marcos Azambuja foi um dos diplomatas mais completos de sua geração. Teve atuação destacada em questões multilaterais, como desarmamento e meio ambiente, e deixou uma marca singular nos postos que chefiou, Buenos Aires e Paris. Tinha uma capacidade única de explicar as questões diplomáticas com clareza, precisão e mesmo humor", afirma a nota do Cebri.