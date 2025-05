Harvard realiza cerimônia de formatura em meio aos ataques de Trump

Esta é uma das medidas recentes do republicano contra uma das universidades de maior prestígio do mundo, depois de congelar fundos federais bilionários e ameaçar eliminar isenções fiscais.

Estudantes e acadêmicos vestidos com becas e capelos começaram a se reunir em frente ao imponente palco montado no campus para este típico evento universitário dos Estados Unidos, que pode atrair até 30.000 pessoas.

Ao contrário de outras universidades, Harvard recorreu aos tribunais para anular estas medidas, que, segundo o governo, visam combater o antissemitismo e invalidar as políticas de diversidade, equidade e inclusão, consideradas como esquerdistas.

O presidente de Harvard, Alan Garber, que foi muito aplaudido ao chegar à cerimônia, reconheceu que a instituição de ensino superior tem problemas com o antissemitismo, mas também com a islamofobia, e que trabalha para garantir que uma variedade de pontos de vista possa ser expressa com segurança no campus.

No entanto, para ele, "o que é desconcertante é que as medidas que tomaram para resolver esses problemas nem sequer afetam as pessoas que, segundo eles, são a causa desses problemas", disse ele à rádio NPR na terça-feira.