Dior encerra capítulo com saída de Maria Grazia Chiuri

Seguindo o extravagante e provocativo John Galliano e o aclamado, mas efêmero, Raf Simons, a estilista de 61 anos conseguiu impor sua visão da mulher Dior, principalmente por meio de um estilo mais "fácil de usar" e "confortável" e de suas colaborações com artistas feministas.

Recém-saída da Valentino, ela causou sensação quando, em seu primeiro desfile em outubro de 2016, apresentou uma camiseta branca simples com a mensagem "We should all be feminists (Deveríamos todas ser feministas, em tradução livre)", em letras pretas, vendida por 750 euros (cerca de R$ 2.578 na cotação da época).

Nove anos e mais de 40 coleções depois, Chiuri não abandonou essa mensagem, embora alguns a acusem de usar o feminismo como estratégia de marketing.

Em um comunicado, a Dior expressou sua "mais profunda gratidão" a Chiuri após uma "colaboração maravilhosa" e destacou que foi ela quem desejou deixar o cargo.