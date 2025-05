Deslizamento de geleira destrói vilarejo na Suíça

Uma enorme massa de rochas e gelo de uma geleira desabou de uma montanha na Suíça na quarta-feira, 28, lançando nuvens de poeira para o céu e cobrindo de lama quase toda uma vila alpina que as autoridades haviam esvaziado no início deste mês por precaução.

Vídeos nas redes sociais e na TV suíça mostraram o deslizamento de terra perto de Blatten, no vale de Lötschental, no sul do país, com casas e prédios parcialmente submersos sob uma massa de lama marrom.