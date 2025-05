Confirmado assassinato de cinco músicos no México supostamente às mãos do tráfico

Autoridades mexicanas confirmaram, nesta quinta-feira (29), que cinco corpos encontrados na cidade de Reynosa são de membros de um grupo musical que estavam desaparecidos, informou a promotoria do estado de Tamaulipas, que acrescentou que nove supostos narcotraficantes foram detidos.

Os corpos foram encontrados em um prédio da cidade de Reynosa, no estado de Tamaulipas, no noroeste do país. O edifício está sendo inspecionado para determinar "as circunstâncias de como foram privados da vida os integrantes do grupo musical Fugitivo", disse o promotor regional, Irving Barrios.