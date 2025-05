Cinco corpos de supostos músicos desaparecidos são encontrados no México

As autoridades mexicanas reportaram nesta quinta-feira (29) a descoberta de cinco cadáveres que supostamente pertencem aos integrantes de um grupo musical cujo paradeiro era desconhecido desde domingo, informou o governo do estado de Tamaulipas (nordeste).

"As investigações levaram a uma área onde foram encontrados cinco corpos sem vida, que, de acordo com características preliminares, poderiam corresponder" aos membros do grupo musical Fugitivo, disse o porta-voz da segurança do Estado em uma mensagem em suas redes sociais.