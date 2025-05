UE e seis Estados-membros ratificam tratado para proteger águas internacionais

A União Europeia (UE) e seis dos seus Estados-membros ratificaram nesta quarta-feira (28) o tratado de proteção das águas internacionais, dias antes da conferência da ONU sobre os oceanos, que buscará a sua entrada em vigor.

A UE, juntamente com Chipre, Finlândia, Hungria, Letônia, Portugal e Eslovênia, entregou às Nações Unidas seus instrumentos de ratificação do texto, aprovado em junho de 2023, após anos de negociações, informou a missão europeia na ONU em comunicado. França e Espanha já haviam feito isso, no começo do ano.