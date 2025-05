Telegram se associa à xAI de Musk e receberá US$ 300 milhões

O Telegram fechou um acordo com a xAI, a empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, para incorporar o chatbot Grok na plataforma de mensagens durante um ano, em troca de um pagamento de 300 milhões de dólares (1,7 bilhão de reais) e ações do grupo controlado pelo bilionário.

O Grok estará disponível a partir deste verão boreal (entre junho e setembro), disse Durov, sem mais detalhes. O Telegram não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentários da AFP.

Os termos da parceria podem parecer desequilibrados, mas permitem à xAI, que absorveu o X no final de março, e ao Grok acessar os inúmeros usuários do Telegram. Durov estimou nesta quarta que mais de um bilhão de pessoas usam seu aplicativo.

As grandes empresas de IA generativa buscam acelerar a adoção de seus respectivos assistentes para ter uma massa crítica e rentabilizar as enormes somas investidas em seu desenvolvimento.

Surgido em novembro de 2023, Grok chegou tarde na corrida dos robôs conversacionais e encontra-se significativamente atrás do ChatGPT da OpenAI e do Gemini do Google.