Mauro Vieira diz que visto é decisão de cada país, ao comentar medida de governo Trump

Licenciado desde março e morando no país americano, Eduardo se mudou do Brasil em busca de sanções internacionais contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da ação penal que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu por golpe de Estado.

"A questão de conceder visto é única e exclusivamente da alçada do país que emite o visto. Acho até que, por isso, é muito importante termos também uma exigência de vistos para muitos países", disse o chanceler, ressaltando que a medida não pode se estender a vistos oficiais para integrantes de reuniões multilaterais. A declaração ocorreu durante audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.

A medida do governo americano foi anunciada pelo seu secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira. Ele afirmou que está combatendo a "censura flagrante" no exterior contra empresas de tecnologia americanas. No entanto, até o momento, Rubio não informou quem são os alvos da medida, não deu mais detalhes sobre quais seriam as restrições nem quando elas entrariam em vigor.

O anúncio ocorre após o próprio Rubio dizer semana passada que havia uma grande possibilidade de Moraes ser alvo de sanções por parte do governo Trump. Como mostrou levantamento do Estadão, o caso seria algo sem precedentes para um ministro de uma corte suprema de uma democracia.