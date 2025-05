Governo apresenta projeto de lei para legalizar o aborto no Chile

No Chile, o aborto é permitido desde 2017 apenas por três motivos: risco à vida da mãe, inviabilidade do feto e estupro.

O governo chileno anunciou, nesta quarta-feira (28), que enviou um projeto de lei ao Congresso para legalizar o aborto até as 14 semanas de gestação, uma das principais promessas com as quais o esquerdista Gabriel Boric chegou ao poder em 2022.

No entanto, a iniciativa enfrentará um caminho difícil, já que o presidente não tem maioria em nenhuma das câmaras do Parlamento, onde a oposição é contra a expansão do direito ao aborto.

A ministra Orellana reconheceu que seria "ingênuo" acreditar que o projeto de lei concluiria sua discussão durante o governo Boric, que termina em março de 2026.

A descriminalização do aborto em todas as suas formas é uma reivindicação de longa data de grupos feministas no Chile e que conta com o apoio do presidente.