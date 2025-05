França condena ex-cirurgião pedófilo a 20 anos de prisão por abusar de 299 pacientes

No entanto, o tribunal de Vannes, no oeste da França, impôs uma pena mais leve, ao destacar sua "vontade de se redimir" e sua idade. O homem de 74 anos poderá, portanto, obter liberdade condicional após cumprir dois terços de sua pena de 20 anos.

"Foi levado em consideração que os atos cometidos foram particularmente graves devido ao número de vítimas, à sua pouca idade e ao caráter compulsivo" do acusado, disse a presidente do tribunal de Vannes, Aude Buresi, ao ler o veredicto.

Após a denúncia desta última, os investigadores descobriram "cadernos" na casa do réu nos quais ele registrava suas agressões em detalhes, juntamente com milhares de imagens de pornografia infantil e dezenas de bonecas, entre outros itens.

Le Scouarnec nasceu em Paris, filho de pai marceneiro e mãe zeladora. O mais velho de três filhos, era um aluno excelente, mas bastante solitário, que sonhava em se tornar cirurgião, o que conquistou na década de 1980.

Casou-se e teve três filhos entre 1980 e 1987. No entanto, sob a imagem de uma família sem problemas, o relacionamento do casal tornou-se cada vez mais tenso à medida que as tendências pedófilas do médico se intensificavam.

"Este homem é um enigma", disse ao tribunal Jean-Jacques Dumond, um dos psiquiatras que o examinaram e não encontraram causa para sua pedofilia. Sua "periculosidade é muito grande", acrescentou sua colega Isabelle Alamone.

A Justiça o descobriu em 2004. Seu cartão bancário, que ele usava para acessar sites de pornografia infantil, o denunciou, e um tribunal de Vannes o condenou em 2005 a quatro meses de prisão, com suspensão da pena.

Essa condenação por posse de imagens de pornografia infantil não o impediu de continuar sua carreira como cirurgião em vários hospitais até 2017, quando se aposentou.

