Ex-braço direito de Trump provoca Moraes após anúncio de punição a autoridades estrangeiras

Ex-assessor de Donald Trump, o consultor do governo americano Jason Miller citou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em uma publicação no X, nesta quarta-feira, 28, após o anúncio de que os Estados Unidos vão restringir concessão de vistos para autoridades estrangeiras "cúmplices de censura".

Na publicação, Miller escreveu: "Compartilhe isso com a primeira pessoa que vier à sua mente ao ler isto. Tudo bem, vou começar... Olá, @Alexandre!", marcando o perfil do ministro do Supremo, que está desativado.