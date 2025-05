EUA: Rubio anuncia restrição de vistos para estrangeiros 'cúmplices na censura a americanos'

Em publicação no X, Rubio justificou a medida afirmando que "por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão". Para ele, a liberdade de expressão é "essencial ao modo de vida americano, um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade".

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (28) a restrição de vistos "cúmplices na censura a americanos". O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que a nova política do país "se aplicará a autoridades e indivíduos estrangeiros".

"Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, acabaram-se os dias de tratamento passivo para aqueles que tentam enfraquecer os direitos dos cidadãos americanos. Estrangeiros que atuam para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país", concluiu Rubio.

Nesta terça, 27, o governo Trump já havia ordenado que as embaixadas e os consulados dos EUA no mundo todo suspendessem as entrevistas para vistos de estudante. A ordem, assinada por Rubio e vista pelo Politico, seria para que candidatos sejam submetidos a uma análise mais rigorosa de postagens em suas redes sociais antes de obterem a autorização para entrar nos EUA.