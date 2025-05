Escritores britânicos e irlandeses denunciam 'genocídio' em Gaza

"O uso dos termos 'genocídio' ou 'atos de genocídio' para descrever o que está acontecendo em Gaza não é mais questionado pelos especialistas jurídicos internacionais ou as organizações de defesa dos direitos humanos", defende o texto, publicado no site Medium e assinado por autores como Jeanette Winterson, Brian Eno e Elif Shafak.

"Os palestinos não são vítimas abstratas de uma guerra abstrata. Com muita frequência, as palavras têm sido usadas para justificar o injustificável, negar o inegável, defender o indefensável", declararam os autores britânicos e irlandeses.

"Pedimos a nossos países e aos povos do mundo que juntem a nós para acabar com o silêncio e a inação coletiva diante do horror", acrescentaram.

Os signatários exigem a distribuição imediata e irrestrita de alimentos e ajuda médica em Gaza por parte da ONU, bem como um cessar-fogo, e alertam que, caso contrário, "sanções deverão ser impostas".

Na segunda-feira, mais de 800 especialistas jurídicos britânicos, incluindo ex-juízes da Suprema Corte, escreveram ao primeiro-ministro Keir Starmer afirmando que "o genocídio está sendo perpetrado em Gaza ou, no mínimo, há um sério risco de genocídio".

O conflito eclodiu com o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, no qual 1.218 pessoas foram mortas, a maioria civis, de acordo com uma avaliação da AFP baseada em dados oficiais.