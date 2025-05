Desabamento de geleira atinge comuna e deixa um desaparecido na Suíça

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Às 15h30 locais, ocorreu um desmoronamento em massa da geleira de Birch, informaram autoridades encarregadas das situações de emergência nessa parte do cantão de Valais.

Muitas casas da comuna foram destruídas, afirmou à agência de notícias Keystone-ATS Jonas Jeitziner, do serviço regional de gestão de emergências.

Imagens divulgadas no Youtube mostram uma grande quantidade de gelo e pedras descendo da montanha que domina o vale por onde corre o rio Lonza e que abriga a comuna. A força e a velocidade do desmoronamento foi tamanha que ele atingiu a montanha situada do outro lado do vale.

Os primeiros desabamentos importantes ocorreram na noite de ontem e na madrugada desta quarta-feira. Segundo Raphaël Mayoraz, encarregado da gestão de riscos naturais no cantão, "3 milhões de metros cúbicos de rocha caíram de uma só vez, arrastando tudo" no vale. "É muito excepcional, não temos exemplo na História."