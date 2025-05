Com um a menos, Botafogo vence Universidad de Chile (1-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Botafogo resistiu com um jogador a menos mas avançou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025 nesta terça-feira (27) como segundo colocado do Grupo A ao derrotar a Universidad de Chile por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com este triunfo, o Glorioso chegou aos 12 pontos, os mesmos do argentino Estudiantes de La Plata, que, com três gols a mais no saldo, ficou com a primeira colocação.

Já o time chileno terminou em terceiro lugar com 10 pontos e disputará os playoffs de acesso às oitavas de final da Copa Sul-Americana, enquanto o venezuelano Carabobo encerrou sua participação como lanterna, com apenas um ponto ganho. - Com 10 novamente - Lembrando o drama da final de 2024, em Buenos Aires, em que jogou com 10 homens desde o 2º minuto contra o Atletico-MG, desta vez o time carioca ficou com um a menos aos 23 minutos, quando o zagueiro Jair recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada dura em Charles Aránguiz. Até então, os chilenos surpreendiam o Botafogo com um jogo mais aberto do que o esperado, dominando a posse de bola e longe de jogar apenas para buscar o empate que os classificaria para a próxima fase.

Curiosamente, a expulsão acordou o Botafogo, que até então só havia tido uma chance clara por meio de Cuiabano aos 14 minutos. Sozinho contra o goleiro Gabriel Calderón, ele não conseguiu dominar e chegou tarde demais para finalizar, mandando para fora. Impulsionado pela torcida, que lotou o estádio Nilton Santos, o Botafogo se manteve firme e chegou ao gol aos 38 minutos, quando o venezuelano Jefferson Savarino cruzou da direita e Igor Jesus se antecipou à saída de Calderón para desviar de cabeça para o gol. - Ancelotti presente -

Quem marcou presença no estádio Nilton Santos foi o novo técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, para assistir ao seu primeiro jogo no Brasil depois de assumir o cargo na segunda-feira. Curiosamente, Igor Jesus, o melhor jogador da partida, ficou de fora da lista de 25 convocados por Ancelotti, apesar de estar na lista preliminar de titulares. No segundo tempo, 'La U' reagiu. Obrigados a empatar, os chilenos adiantaram as linhas e quase marcaram com um chute certeiro de Aránguiz aos 50 minutos, que acertou o travessão.

O Botafogo optou por deixar o adversário atacar e tentar surpreender com contra-ataques rápidos, aproveitando a velocidade de Igor Jesus e Artur. Aos 55 minutos, Artur conseguiu mandar para o fundo da rede após um contra-ataque, mas o VAR indicou um toque de mão na bola no início da jogada e o árbitro anulou o gol. Com mais coração do que cabeça, a Universidad de Chile partiu desesperadamente em busca do gol e chegou perto aos 85 minutos, com um cruzamento de Maxi Guerrero da direita que Nicolás Guerra cabeceou para fora, assustando a torcida botafoguense no Nilton Santos.