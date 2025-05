Com Trump, as criptomoedas têm um "defensor" e um "aliado", diz Vance

As criptomoedas têm um "defensor" e um "aliado" com Donald Trump na Casa Branca, proclamou o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, nesta quarta-feira (28), em meio a críticas ao presidente por seu envolvimento em projetos envolvendo as moedas digitais.

Trump, que por muito tempo se opôs às criptomoedas, mudou de opinião no ano passado, uma mudança que lhe rendeu enormes contribuições do setor para sua campanha presidencial.