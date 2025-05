Casper Ruud perde para Nuno Borges e cai na 2ª rodada de Roland Garros

Duas vezes finalista em Roland Garros (2022 e 2023), o norueguês Casper Ruud, número 8 do mundo, foi derrotado pelo português Nuno Borges (N.41) nesta quarta-feira e se despediu do Grand Slam parisiense na segunda rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De volta à partida, o norueguês não conseguiu vencer um único game e perdeu o último set por 6-0 em 26 minutos.

Com esta vitória, Borges avança à terceira rodada de Roland Garros pela primeira vez em sua carreira, e irá enfrentar por uma vaga nas oitavas de final o australiano Alexei Popyrin (N.25).

Apesar de ter conquistado no início de maio seu primeiro título de Masters 1000, em Madri, Ruud encerra sua temporada de saibro de forma decepcionante.

Antes desta eliminação precoce em Roland Garros, que deve tirá-lo do Top 10 do ranking da ATP, já que foi semifinalista no ano passado, o norueguês havia sido atropelado pelo italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, nas quartas de final do Masters 1000 de Roma (6-0 e 6-1).