Bobadilla se desculpa por ato de xenofobia contra venezuelano do Talleres

O volante paraguaio Damián Bobadilla, do São Paulo, pediu desculpas nesta quarta-feira (28) pelo ato de xenofobia contra o venezuelano Miguel Navarro, do Talleres, durante a vitória do Tricolor sobre o time argentino por 2 a 1 pela Copa Libertadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após o apito final, o lateral do Talleres denunciou ter sido vítima de "xenofobia" e declarou que iria até as "últimas consequências" para que o paraguaio seja punido.

"Durante aquele momento quente, acabei reagindo mal. Queria me desculpar publicamente e pedirei desculpas se encontrá-lo pessoalmente", disse Bobadilla em um vídeo divulgado pelo São Paulo nesta quarta-feira.

"Tive uma troca de palavras com o jogador do Talleres onde fui ofendido primeiro, ele também me tratou com desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém", explicou o volante paraguaio, filho do ex-goleiro Aldo Bobadilla, que jogou no Corinthians.

Depois da partida, Navarro afirmou à imprensa que o jogador do São Paulo o chamou de "venezuelano morto de fome".