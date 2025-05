Argentina arrecada US$ 1 bilhão em emissão de títulos pagos em pesos

A Argentina emitiu com sucesso um novo título de US$ 1 bilhão (R$ 5,69 bilhões) destinado a investidores estrangeiros, anunciou o Ministério da Economia nesta quarta-feira (28), em um sinal de confiança do mercados no plano econômico do presidente ultraliberal Javier Milei.

O papel, chamado BONTE, é adquirido em dólares, mas com pagamento em pesos argentinos, a uma taxa de 29,5%.