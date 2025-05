Alemanha facilita compra de passagens de trem para a Europa

Deutsche Bahn anuncia compra integrada de bilhetes para destinos europeus. A Flix, principal concorrente, também aposta em viagens ferroviárias de longa distância, com a compra de 65 trens.Quem viaja longas distâncias pela Europa de trem às vezes precisa montar um verdadeiro quebra-cabeça de trechos. Ao atravessar mais de um país, é comum ter que comprar bilhetes separadamente. Mas isso está com os dias contados, pelo menos pra quem tem como ponto de partida ou destino a Alemanha. A operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn (DB) anunciou que irá unificar a compra de bilhetes para destinos europeus. A medida vai começar a valer para as ferrovias federais da Suíça e Áustria, entre setembro e dezembro, mas novos parceiros serão integrados ao sistema de compras da DB nos meses seguintes. A medida é vista por alguns como um passo em direção a uma melhor integração dos inúmeros sistemas ferroviários nacionais da Europa. A DB promete que "as passagens para todas as principais ferrovias de nossos países vizinhos estarão disponíveis" em seu site ou aplicativo até o fim de 2026. A integração acontece em meio ao aumento das viagens de longa distância de trem na Europa – e também ao problema crescente de pontualidade da estatal alemã. De acordo com o chefe de transporte de longa distância da companhia, Michael Peterson, 2024 foi o ano mais forte em viagens de longa distância para a ferrovia alemã, com um crescimento de 22% em comparação com 2019, ano pré-covid. Embora a DB continue a adicionar novas conexões ao seu portfólio, como a recente introdução do serviço de trem de alta velocidade entre Berlim e Paris, ainda há vários problemas com as viagens de trem na Europa. "Não existe uma rede ferroviária europeia integrada", observou o parlamentar Matthias Gastel, do Partido Verde alemão, à agência de notícias DPA. Sem falar na superlotação, atrasos, cancelamentos e outros problemas enfrentados com frequência por passageiros. As dificuldades geralmente começam com a compra fragmentada de bilhetes. Além da inconveniência, os passageiros se deparam com dificuldades relacionadas aos direitos do consumidor, como compensação por conexões perdidas. Concorrência fortalecida No mesmo dia, a principal concorrente da DB, a operadora de ônibis e trens Flix, anunciou que vai expandir seus serviços ferroviários na Alemanha, com uma encomenda de 65 trens de alta velocidade da fabricante espanhola Talgo, com locomotivas da Siemens. Serão destinados 2,4 bilhões de euros (R$ 15,7 bilhões) para a compra e manutenção da nova frota, o maior investimento da história da empresa, fundada em 2013, conhecida em toda a Europa por sua rede de ônibus de longa distância Flixbus. Com sede em Munique, a Flix é uma das poucas concorrentes da DB no transporte de longa distância ferroviário, mas ainda de forma tímida. Até o momento, ela conta com 13 trens, em contraste com os 406 trens de alta velocidade da DB. Mesmo assim, costuma oferecer preços mais baixos. A DB informou que as passagens da concorrente Flix não estarão disponíveis em seu sistema integrado para viagens de longa distância. sf/ra (DPA, ots)