Trump pretende cortar os últimos US$ 100 mi em fundos federais destinados a Harvard

O governo Donald Trump pretende cancelar os contratos federais remanescentes com a Universidade de Harvard - avaliados em aproximadamente US$ 100 milhões (R$ 565 milhões), segundo uma carta enviada às agências federais nesta terça-feira, 27. A carta também instrui as agências a "encontrarem fornecedores alternativos" para serviços futuros, em mais um episódio do conflito do republicano com a universidade mais antiga e rica do país.

Os cortes adicionais planejados, descritos em um rascunho da carta obtido pelo The New York Times, representavam o que um oficial da administração chamou de um corte completo da relação de negócios de longa data do governo com Harvard.