Telescópio James Webb capta primeiras galáxias do 'amanhecer cósmico'

"Graças ao efeito de lente gravitacional, essas observações revelam as primeiras galáxias e estrelas que se formaram durante os primeiros bilhões de anos da história do universo", assinalou o órgão de pesquisa francês em comunicado.

O telescópio espacial James Webb (JWST) ofereceu a imagem "mais profunda até hoje" do universo sobre um único alvo, que revela galáxias em formação em um passado distante, informaram nesta terça-feira (27) o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS, na sigla em francês) e a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

No centro brilhante da imagem se encontra Abell S1063, um enorme cúmulo de galáxias situado a 4,5 bilhões de anos-luz da Terra.

Também se trata da imagem "mais profunda obtida do James Webb sobre um único alvo", segundo a ESA.

São os "arcos deformados" que giram ao redor de Abell S1063 que interessam aos cientistas, explicou a ESA em seu comunicado.

Dado que observar partes distantes do universo também significa retroceder no tempo, esperam compreender como se formaram as primeiras galáxias, durante um período conhecido como o "amanhecer cósmico", quando o universo só tinha alguns poucos milhões de anos.

