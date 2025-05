Rei Charles III fala a Parlamento do Canadá em visita marcada por tensão com EUA

O rei Charles III fará um discurso histórico no Parlamento do Canadá nesta terça-feira (27) para inaugurar a legislatura, o ponto alto de sua visita ao país do qual é chefe de Estado e que vive uma crise sem precedentes devido às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O primeiro-ministro canadense Mark Carney está tentando usar a viagem, a primeira desde que Charles III ascendeu ao trono, para destacar a soberania do país, que faz parte da Commonwealth britânica.