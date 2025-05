Quatro pessoas em estado grave após atropelamento durante comemorações do Liverpool

Apesar de uma chuva torrencial, centenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas da cidade para celebrar o título do Liverpool na Premier League após a disputa, no domingo, da 38ª e última rodada da competição.

As manchetes dos jornais resumem o que deveria ter sido uma noite de festa para os "Reds". "Horror no desfile de Liverpool", afirma o The Sun. "Carnificina no desfile", destaca o Daily Mail.

O Reino Unido acordou nesta terça-feira em estado de choque com as cenas de "horror".

Há quase um ano, o norte da Inglaterra foi abalado por distúrbios depois que foram divulgadas informações falsas sobre o perfil do agressor em um ataque com faca em Southport, no qual três meninas foram assassinadas.

Entrevistado pela BBC, o ex-chefe da polícia de Londres Dal Babu relacionou a rapidez com a vontade das autoridades de conter "as especulações da extrema direita" sobre o perfil do agressor, que proliferam nas redes sociais.

Após o incidente, uma testemunha afirmou ao canal Sky News que "foi muito barulhento, as pessoas estavam desesperadas".

"As pessoas começaram a correr atrás do motorista e tentaram quebrar o carro. A polícia fez todo o possível para bloquear e afastá-los", acrescentou.

A emoção é intensa no mundo do futebol. Vários clubes rivais de Liverpool, como Manchester United, Manchester City ou Everton, enviaram seus "pensamentos" às vítimas. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também disse que seus "pensamentos e orações estão com todos os afetados".

- Reação de Starmer -

"As cenas em Liverpool são terríveis — meus pensamentos estão com os feridos ou afetados", escreveu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na rede social X.

Ele agradeceu aos serviços de emergência pela resposta rápida. "Todo o país está com Liverpool", acrescentou.

O egípcio Mohamed Salah e o neerlandês Virgil van Dijk, principais jogadores do Liverpool FC, lideraram as celebrações junto com o restante dos jogadores do elenco do clube em um desfile em ônibus panorâmico, que passou pelo local pouco antes de ocorrer o atropelamento.

O ônibus demorou quase quatro horas para percorrer os 16 quilômetros do trajeto.

O Liverpool conquistou seu 20º título da liga inglesa há quase um mês, quando ainda restavam quatro rodadas para serem disputadas.

O troféu, no entanto, foi entregue ao clube no domingo, após a última rodada, na qual empatou (1 a 1) em seu estádio, Anfield, com o Crystal Palace.

Em 2020, quando o Liverpool venceu sua Premier League anterior, não houve desfile devido à pandemia de covid, por isso a cerimônia de segunda-feira foi a primeira vez em 35 anos que os torcedores dos 'Reds' puderam comemorar juntos um título do campeonato inglês.

bur-psr/zm/fp/jc