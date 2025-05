Preço do petróleo cai preocupado com excesso de oferta

Os preços internacionais do petróleo caíram nesta terça-feira (27), pois os operadores estavam preocupados com a possibilidade de que a próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) — marcada para quarta-feira — resulte em um novo aumento da produção por parte dos membros do cartel.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho caiu 1,00%, ficando em 64,09 dólares.