Opositor vai impugnar vitória chavista em eleição para área em disputa com a Guiana

As eleições para o território rico em petróleo e recursos minerais de Essequibo foram realizadas em quatro comunidades venezuelanas que ficam próximas à fronteira no estado de Bolívar, fora da área em disputa.

O candidato opositor derrotado na primeira eleição de autoridades venezuelanas para a área em disputa com a Guiana anunciou nesta terça-feira (27) que vai impugnar a vitória do chavismo.

Neil Villamizar foi eleito governador do recém-criado 24º estado da Venezuela, com mais de 94% dos votos, superando o opositor Alexis Duarte. "Isso vai contra a realidade dos nossos povos", disse Duarte à AFP. "Tal roubo não pode ser justificado. Venci por 2.800 votos a 1.000", afirmou, sem apresentar provas.

O opositor fará amanhã uma queixa formal perante o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), acusado de atender aos interesses do chavismo. "Para que fique registrado na História, porque sei que não vai dar em lugar nenhum."

Segundo Duarte, uma primeira irregularidade foi registrada antes da eleição, quando o CNE reduziu a circunscrição criada para Essequibo, com a exclusão da capital designada para esse território. "Excluem Tumeremo porque eu estava ganhando nas pesquisas, porque sou de lá, sou nativo, sou um candidato minerador", denunciou.

O opositor afirmou que as máquinas de votação foram instaladas sem a presença de suas testemunhas, e que autoridades proibiram que ele coletasse as atas emitidas. Nas eleições presidenciais, a oposição divulgou cópias das atas como prova da sua vitória. O chavismo não as reconheceu.