Messi e Suárez se tornam sócios em projeto de clube que disputará 4ª divisão uruguaia

O artilheiro uruguaio inaugurou em 2018 o Deportivo LS, um complexo esportivo localizado em Ciudad de la Costa, a 22 quilômetros do centro de Montevidéu, que atualmente conta com mais de 3 mil sócios.

O atacante Luis Suárez anunciou nesta terça-feira (27) que se uniu ao craque argentino Lionel Messi, seu amigo inseparável e companheiro no Inter Miami, em seu projeto no Uruguai: um clube esportivo especializado em formação de jogadores que vai competir nas categorias de base e na quarta divisão do futebol local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Este projeto é o lugar perfeito para continuar compartilhando nossa visão de futebol (...) então convidei meu amigo para que se junte ao projeto profissional do Deportivo LSM", disse Suárez em um vídeo publicado em suas redes sociais para anunciar a parceria com Messi e a decisão de competir no futebol uruguaio.

Ao final de seu discurso, 'Luisito' passou a palavra para Messi.

"Fazer parte disso junto com vocês é um orgulho para mim, é uma alegria ser convidado, escolhido, então espero contribuir com tudo o que puder para continuar crescendo e, acima de tudo, estar nisso com vocês", disse o astro argentino, no mesmo vídeo.

Messi e Suárez se preparam para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, a partir do dia 14 de junho, quando o Inter Miami enfrenta o Al Ahly do Egito no jogo de abertura do torneio.