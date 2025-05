Marina Silva abandona comissão após bate-boca com senadores

Marina, de 67 anos e com uma longa trajetória como ambientalista, deixou a sessão depois que um senador lhe disse que "não merece respeito" como ministra e outro a acusou de "atrapalhar o desenvolvimento do país".

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou nesta terça-feira (27) uma comissão do Senado após uma forte discussão com parlamentares que a criticaram por conta de uma rodovia amazônica cuja obra está paralisada por razões ambientais.

A licença está em análise pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), um órgão autônomo vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

A comissão havia sido convocada para que Marina explicasse as exigências feitas à Petrobras para obter a licença de exploração de petróleo na Margem Equatorial, uma área marítima próxima à maior floresta tropical do planeta.

"Eu estou vendo uma ministra, não estou vendo uma mulher. A mulher merece respeito, a ministra, não", provocou o senador Plínio Valério (PSDB-AM) durante a sessão da Comissão de Infraestrutura. Marina respondeu: "Eu fui convidada como ministra e se ele não me respeitar como ministra, vou me retira". Em seguida, deixou a sala.

Em março, Valério havia declarado que era difícil "tolerar" Marina Silva por várias horas "sem enforcá-la".

O senador Omar Aziz (PSD-AM), da base aliada de Lula, acusou a ministra de "atrapalhar o desenvolvimento do país" e citou o caso da rodovia amazônica BR-319, que liga as capitais estaduais Porto Velho e Manaus, no norte do Brasil, cuja pavimentação está paralisada há anos devido ao possível impacto ambiental negativo.