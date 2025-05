Maduro consolida ditadura em eleição sem oposição e comparecimento baixo

O chavismo consolidou seu poder e o de seu ditador, Nicolás Maduro, nas eleições regionais e legislativas de domingo, 25, enquanto a oposição comemorou sua estratégia de boicote às urnas, mas com profundas divisões e sem um plano. Segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, 26, o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), de Maduro, conquistou 23 dos 24 governos estaduais e manterá a maioria no Parlamento pelos próximos cinco anos.

Na votação, foram escolhidos deputados estaduais; 285 deputados federais; e todos os 24 governadores da Venezuela - incluindo, pela primeira vez, o de Essequibo, região da Guiana que Caracas alega ser seu território. Pela primeira vez, a Venezuela votou para eleger autoridades para lidar com assuntos do território, depois de aprovar uma lei que anexava a região. Esses cargos são simbólicos, pois a área está sob controle da Guiana.

Apesar das ruas e locais de votação quase vazios, o conselho eleitoral afirmou que o comparecimento foi superior a 40%. O CNE não publicou os resultados online, como costumava fazer nas eleições anteriores a 2024. O centro de pesquisa Delphos, no entanto, estimou que apenas 16% dos 21 milhões de eleitores foram às urnas no domingo.

Em pronunciamento na noite de domingo, o vice-presidente do CNE, Carlos Quintero, disse que uma aliança de partidos que apoiam Maduro ganhou mais de 80% dos votos para o Parlamento. Anteriormente, quatro Estados eram ocupados por governadores não alinhados com Caracas. Agora, apenas um, Cojedes, no centro da Venezuela, será controlado por uma voz dissidente.

A mais proeminente líder da oposição, María Corina Machado, ex-deputada impedida de participar das eleições presidenciais, pediu que as pessoas se abstivessem, dizendo que o governo deveria reconhecer o resultado da eleição de julho. "Esvaziem as ruas!", disse ela a seus apoiadores em uma mensagem antes da votação.

No final, a abstenção - ou pelo menos a desilusão - pareceu vencer. As ruas de Caracas e das principais cidades, como Maracaibo, capital do Estado de Zulia, estavam estranhamente silenciosas no domingo, e as seções eleitorais estavam desertas.

No Liceo Andrés Bello, a maior seção eleitoral de Caracas, apenas 793 dos 11.542 eleitores registrados haviam votado até o meio-dia, disse um funcionário. A situação era semelhante nos bairros operários de La Vega e Petare - redutos tradicionais do partido de Maduro - e no centro de votação de Capriles, no rico bairro de Las Mercedes, em Caracas, um bastião da oposição.

Ao meio-dia, em sua seção eleitoral em Las Mercedes, apenas 115 dos 4.788 eleitores haviam votado, de acordo com um funcionário da seção eleitoral. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.