Macron diz que tapa da mulher foi 'brincadeira'

O momento provocou uma avalanche de comentários nas redes sociais e virou manchete na França, com a mídia tentando decifrar a interação que as câmeras flagraram através da porta aberta do Airbus. Uns descreveram um tapa. Outros falaram em soco ou empurrão. "Tapa ou 'briga'?, perguntou o jornal Le Parisien .

O casal está junto desde 2007. Eles se conhecerem na escola onde ele estudava e ela era professora. A diferença de idade entre eles é de 25 anos. "Minha mulher e eu estávamos brincando, como costumamos fazer", disse Macron, acrescentando que estavam fazendo do caso uma "catástrofe geoplanetária".

Surpresa

Brincadeira ou não, as imagens são surpreendentes. Em vídeo gravado pela Associated Press, um homem uniformizado abre a porta do avião e Macron aparece impecável, de terno, conversando com alguém dentro do Airbus. De repente, os braços de Brigitte surgem do nada, como uma boxeadora desferindo o que parece ser um jab no rosto do presidente.

Percebendo que estava sendo filmado, Macron não perde a pose, abre um sorriso e acena para os jornalistas. Em imagens subsequentes, o casal aparece no topo da escada. Ele oferece o braço, mas ela não aceita e prefere descer apoiando-se no corrimão. "Todos precisam se acalmar", disse Macron, ao tentar minimizar o caso.