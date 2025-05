Juan Ramón Verón, ídolo do Estudiantes de La Plata, morre aos 81 anos

Conhecido como "La Bruja", Juan Ramón Verón foi um atacante habilidoso que fez história no Estudiantes, especialmente durante a era de ouro do final da década de 60.

Juan Ramón Verón, ídolo do clube argentino Estudiantes de La Plata pelo qual conquistou vários títulos na década de 1960 e pai de Juan Sebastián Verón, morreu nesta terça-feira (27) aos 81 anos na Argentina, anunciou o clube em um comunicado.

Ele foi peça-chave nos títulos do clube nas Copas Libertadores da América de 1968, 1969 e 1970, e na Copa Intercontinental de 1968 contra o Manchester United, numa lendária equipe que também incluía Carlos Salvador Bilardo, Oscar Malbernat e Carlos Pachamé, entre outros, comandada pelo técnico Osvaldo Zubeldía.

"O Estudiantes de La Plata anuncia com profundo pesar o falecimento de Juan Ramón Verón, símbolo indiscutível da nossa história, símbolo absoluto da nossa identidade e símbolo eterno do compromisso, da humildade e do pertencimento que distinguem o Clube", afirmou a entidade em um comunicado nas redes sociais.

Juan Ramón Verón era pai de Juan Sebastián Verón, conhecido como 'La Brujita', outro jogador de renome mundial e atual presidente do Estudiantes de La Plata.

"O Clube está ao lado do nosso presidente, Juan Sebastián Verón, e seus entes queridos neste momento difícil para todos os membros da família albirroja", acrescentou o comunicado.