Governo dos EUA busca encerrar contratos federais com Harvard em meio a tensões com Trump

O governo Trump está buscando encerrar os contratos federais restantes com a Universidade de Harvard, segundo uma carta que será enviada a agências federais nesta terça-feira, 27, na mais recente escalada do confronto do presidente Donald Trump com uma das instituições de ensino mais prestigiadas dos Estados Unidos.

A Administração de Serviços Gerais (GSA, na sigla em inglês) pediu uma revisão dos contratos federais em uma carta obtida pelo Wall Street Journal, alegando que a universidade teria praticado antissemitismo e discriminação racial em seu processo de admissão.