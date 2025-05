Explosão atinge usina química na china e quebra janelas a 3 quilômetros de distância

Uma enorme explosão abalou uma usina química na província de Shandong, no leste da China, por volta do meio-dia (horário local) desta terça-feira, 27, segundo a emissora estatal CCTV, com espessas nuvens de fumaça preta visíveis no local.

A explosão foi tão poderosa que quebrou as janelas de um armazém a mais de três quilômetros de distância da fábrica, de acordo com um vídeo compartilhado por um morador local, que preferiu não se identificar por medo de retaliação.