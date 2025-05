Djokovic vence em sua estreia em Roland Garros; João Fonseca atropela Hurkacz

Quase dez meses após sua emocionante medalha de ouro nos Jogos de Paris, Novak Djokovic retornou à quadra Philippe Chatrier, nesta terça-feira (27), onde derrotou o americano Mackenzie McDonald (98ª) com um triplo 6-3 na primeira rodada de Roland Garros, um dia marcado por um mau tempo e em que o brasileiro João Fonseca venceu com autoridade o polonês Hubert Hurkacz. O panorama era o oposto daquela tarde quente e ensolarada de agosto, quando ele venceu em uma decisão acirrada o espanhol Carlos Alcaraz e completou a melhor galeria de títulos da história do tênis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Não sei quantos Grand Slams ainda tenho em meu corpo, estou apenas tentando aproveitar cada momento neste magnífico estádio", disse o sérvio, já sorrindo, com seus 38 anos recém comemorados, após alcançar mais um recorde: 21 vitórias consecutivas na primeira rodada de Roland Garros. Melancólico desde que participou da homenagem a Rafael Nadal no domingo - "Uma parte de mim foi embora com ele" - Djoko, tricampeão em Paris, jogará contra o excêntrico francês Corentin Moutet (73º). - João Fonseca domina Hurkacz - Em outra estreia, o brasileiro João Fonseca, uma das grandes promessas do tênis mundial, venceu com facilidade o veterano polonês Hubert Hurkacz, 28º no ranking da ATP.

João fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-4 e 6-2, em uma hora e 42 minutos na quadra 7 do complexo de Roland Garros, que ficou pequena para receber todos os torcedores brasileiros. O jogador de 18 anos não se intimidou diante de Hurkacz, um dos melhores sacadores do circuito e vice-campeão do ATP 250 de Genebra no último sábado, derrotado na final por Novak Djokovic. João, número 65 do mundo, terá como próximo adversário o francês Pierre Hugues Herbert (N.147), que joga o torneio como convidado.

Com esta vitória sobre Hurkacz, o jovem brasileiro repete o feito que conseguiu no Aberto da Austrália, em janeiro, quando estreou batendo o russo Andrey Rublev (nº 15). - Zverev avança, Medvedev é eliminado - Alexander Zverev (3º do ranking da ATP), finalista do ano passado contra Alcaraz, também avançou sem problemas, derrotando a promessa americana de 19 anos Learner Tien (67º): 6-3, 6-3 e 6-4.

Entre as surpresas, ainda que no seu caso não tão inesperadas, a eliminação do ex-número 1 e atual 11º Daniil Medvedev ao final de uma partida cheia de altos e baixos diante do britânico Cameron Norrie (81º). 'Relegado' à quadra Simonne-Mathieu, a terceira mais importante do complexo, o russo chegou a se recuperar de uma desvantagem de dois sets a zero, mas acabou perdendo por 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5. Inimigo declarado do saibro, Medvedev, que está em queda livre sem vencer um torneio desde 2023, foi eliminado na primeira rodada do Grand Slam francês em seis ocasiões.