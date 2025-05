China: ao menos 5 pessoas morreram e 19 ficaram feridas em explosão de fábrica

Uma grande explosão abalou uma fábrica de produtos químicos na província de Shandong, no leste da China, por volta do meio-dia (horário local) de terça-feira, 27, matando pelo menos cinco pessoas e ferindo 19, de acordo com as autoridades locais. Outras seis pessoas estavam desaparecidas.

Não ficou imediatamente claro o que causou a explosão, mas ela foi forte o suficiente para derrubar as janelas de um armazém a mais de três quilômetros de distância, segundo um vídeo compartilhado por um morador, que se recusou a dar seu nome por medo de retaliação.