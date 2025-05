Atual vice-campeão, Zverev avança sem sustos em Roland Garros

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-4, em uma hora e 53 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

Vice-campeão de Roland Garros em 2024, o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, venceu o americano Learner Tien (N.67) nesta terça-feira (27) e avançou à segunda rodada do Grand Slam parisiense.

O alemão não teve grandes dificuldades para derrotar Tien, de 19 anos, que chegou às oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro.

Seu adversário na próxima fase será o holandês Jesper De Jong (N.88), que bateu o italiano Francesco Passaro (N.139) por 3 sets a 2.

Campeão do ATP 500 de Munique em abril, depois de ter sido eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, Zverev chegou a Paris depois de uma eliminação na segunda rodada do ATP 500 de Hamburgo, sua cidade natal.

Um dos favoritos ao título, o alemão segue os passos dos dois melhores jogadores do ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner (N.1) e o espanhol Carlos Alcaraz (N.2), que se classificaram na segunda-feira.